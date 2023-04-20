Ереван, 20 апреля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге 20 апреля выразил готовность к размещению контингента ОДКБ на границе с Азербайджаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По его словам, «не только Россия, но и Армения» готова к размещению миссии ОДКБ. Глава правительства заявил, что армянская сторона уже обозначила «круг своей обеспокоенности».

«Наше стремление в том, чтобы миссия была эффективной. Это важно и для Армении, и для ОДКБ, и для региона», — сказал Пашинян.

По его словам, Ереван ожидает от миссии ОДКБ гораздо большего, чем можно ожидать от миссии ЕС.

18 апреля Пашинян, выступая в парламенте Армении, сказал, что республика признаёт территориальную целостность Азербайджана и ждёт того же от Баку. Азербайджан должен признать территорию Армении в границах Армянской ССР.

После этого азербайджанский президент Ильхам Алиев потребовал от проживающих в Нагорном Карабахе армян сделать выбор — или остаться на этой территории, признав себя гражданами Азербайджана, или покинуть её.