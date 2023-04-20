Американист Дудаков объяснил, смогут ли демократы и республиканцы спасти США от дефолта

Москва, , 15:29 — REGNUM Демократы и республиканцы будут спорить о потолке государственного долга США до последнего, но к июню 2023 года всё-таки договорятся и поднимут его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал обвинения, с которыми администрация президента США Джозефа Байдена обрушилась на своих политических противников республиканцев. В Белом доме убеждены, что если республиканцы не перестанут отказываться повысить планку госдолга, то американской экономике грозит дефолт.

Экономика США Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако, как полагает политолог-американист Малек Дудаков, риторика Белого дома производит впечатление обычной политической демагогии, так как никакого риска дефолта в США сейчас нет.

«В действительности речь идёт о том, что две партии уперлись лбами и не могут принять новый бюджет. Республиканцы призывают сократить государственные расходы. А демократы на это идти не хотят. Я думаю, что они будут тянуть до последнего, потом договорятся и к июню поднимут потолок государственного долга», — сказал Дудаков.

Впрочем, без последствий для экономики США упрямство республиканцев всё равно не пройдёт. Как полагает Дудаков, если республиканцы продолжат сопротивляться попыткам повысить потолок государственного долга, то это может вызвать проблемы и с курсом доллара, и со стоимостью казначейских облигаций США.

«Может быть, на них немного упадёт спрос. Примерно к июню 2023 года у американского казначейства закончатся деньги и забрезжит угроза технического дефолта, и эти рынки слегка просядут. Потому что инвесторы испугаются, что это может случиться. Но это типичные рыночные флуктуации, и больших потрясений ждать не стоит, — сказал Дудаков. — Кроме того, инфляция в США уже идёт на спад. За март 2023 она составила всего 5%. Это уже меньше, чем 7-8-9%, и она уже далеко не рекордная. Речь идёт о том, чтобы постепенно переходить к снижению ставки ФРС, чтобы проблемы с долгами ощущались менее явно. Сейчас обслуживать государственные и корпоративные долги, когда ставка Федрезерва 5%, довольно сложно».

Как сообщало ИА REGNUM, об опасности дефолта в США американские власти и эксперты говорят уже давно. Еще в конце января 2023 года министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что «нервничает» из-за возможности такого развития событий, и предрекла американцам «страшную и нарастающую рецессию», если Конгресс не поднимет допустимый уровень госдолга. Вслед за ней о рисках дефолта заявил глава Bank of America Брайан Мойнихан, мрачно заметивший, что «вы надеетесь, что этого не произойдёт, но надежда — это не стратегия, так что нужно готовиться».

К весне ситуация ухудшилась настолько, что минфин США призвал повышать потолок госдолга без условий. С таким же лозунгом выступил и президент США Джозеф Байден, не упустивший возможности обвинить в возможном дефолте неуступчивых республиканцев. С неприкрытым фатализмом оценивает ситуацию и мультимиллиардер Илон Маск, заявивший, что дефолт в США — это вопрос времени. Впрочем, есть и более оптимистичные оценки. Например, со стороны МВФ, директор-распорядитель которого Кристалина Георгиева заявила о том, что власти США не допустят дефолта, так как в противном случае никто не захочет покупать американские гособлигации, а также использовать доллар в качестве резерва.