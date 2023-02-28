Президент США Байден заявил о том, что Республиканская партия угрожает привести США к дефолту

Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Республиканцы в Конгрессе США угрожают привести страну к дефолту. Об этом в соцсетях написал президент Джо Байден.

Джо Байден Center for American Progress Action Fund

Читайте также: США выделят Украине более $10 млрд на поддержку бюджета

«Республиканцы в палате представителей, которые хотят играть в политику с полной добросовестностью и кредитом доверия Соединенных Штатов, угрожают дефолтом по нашему долгу, пока не добьются своего», — считает американский лидер.

Байден заверил, что не даст оппозиции лишить сограждан здравоохранения ради экономии бюджета.

Он призвал законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие. Но республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, требует переговоров на тему сокращения бюджетных трат.

Как сообщало ИА REGNUM, США приняли решение выделить Украине более $10 млрд. Эта помощь на фоне спецоперации будет направлена на поддержку бюджета и энергетической инфраструктуры Украины.