Москва, 20 апреля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена нужно создавать и совершенствовать. Об этом 20 апреля заявил президент России Владимир Путин на Совете по развитию местного самоуправления.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании

«Надо также актуализировать показатели эффективности органов местного самоуправления, на их базе создавать и совершенствовать механизмы поощрения лучших руководителей муниципального звена», — сказал глава государства.

Путин поручил провести детальную инвентаризацию всех расходных полномочий, которыми наделены муниципалитеты. На основе объёма выполняемых ими задач, оценить реальную финансовую обеспеченность таких полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин считает, что проблем с муниципальным управлением в новых регионах несопоставимо больше, чем в других. Глава государства подчеркнул, что управленческую структуру в новых регионах постепенно удается наладить.

На заседании Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля президент России предложил подумать о стимулах привлечения молодёжи в сферу муниципального управления. Глава государства отметил, что работа в бизнесе всегда более прибыльная, чем работа на государственной и муниципальной службе. Он добавил, что работа в этом направлении ведётся. Так, стартовала программа сопровождения молодых служащих «Госстат».