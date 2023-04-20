Москва, , 14:21 — REGNUM Местные власти должны находиться в постоянном контакте с людьми и внимательно слушать и слышать их. Об этом 20 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Kremlin.ru

«Муниципальные власти, безусловно, должны находиться с жителями в постоянном контакте и слушать, и слышать их запросы и чаяния, быстро реагировать на эти запросы», — сказал он.

Президент отметил, что цифровизация способствует повышению качества и действенности такой обратной связи, и напомнил, что на прошлом заседании Совета его участники говорили о создании центров управления регионами.

Также Путин отметил, что такие центры работают во всех субъектах Федерации, получая хорошие отзывы от жителей России, а потому такой опыт необходимо распространить и на муниципальном уровне.

«Но подчеркну, что цифровизация сама по себе не заменит никаких личных контактов и встреч с людьми. Регулярное общение с ними — важнейший фактор взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что власти на местах должны знать потребности каждой семьи участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что этим семьям нужно оказывать деятельную, реальную помощь, чтобы российские военнослужащие были спокойны за своих детей, жён, родителей.