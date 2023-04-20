Москва, 20 апреля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Власти на местах должны знать потребности каждой семьи участников специальной военной операции (СВО). Об этом 20 апреля заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как указал глава государства муниципалитетам и их сотрудникам принадлежит особая роль в поддержке участников спецоперации.

«Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи. Я хочу это подчеркнуть — каждой такой семьи. Оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жён, родителей», — сказал он.

Путин уточнил, что рамках общероссийской акции «Мы вместе» во всех регионах были организованы муниципальные штабы, которые обеспечивают сотрудничество органов местного самоуправления и волонтёрских организаций, вносящих большой вклад в дело поддержки военнослужащих и их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин поручил муниципальным чиновникам с теплотой и заботой оказывать помощь коллегам из новых регионов России.