«РВ»: российские силы прорвались к трассе на Часов Яр в районе Артёмовска

Артемовск, , 13:34 — REGNUM Штурмовые подразделения российской армии смогли прорваться к трассе О0506, соединяющей Артёмовск с укрепрайоном в Часовом Яре. Об этом 20 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что на артёмовском направлении сохраняется крайне тяжёлая обстановка, российские военнослужащие ведут штурмовые действия с разных направлений. Солдаты ВСУ ведут контратаку.

«Восточнее посёлка Хромово и северо-восточнее трассы О0506 русская пехота ведёт активные наступательные действия при поддержке артиллерии», — говорится в сообщении.

Также из информации следует, что западнее железной дороги и рядом с Богдановкой идут ожесточенные бои, но преимущество на стороне российской армии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ВСУ отступили из посёлка Спорное, который является стратегически важным узлом украинской обороны между Артёмовском и Северском. 19 апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на данный момент российские войска контролируют около 90% Артёмовска. При этом, по его словам, вопрос взятия города должен быть решён в ближайшее время.