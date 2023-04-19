Советник врио главы ДНР Гагин: российские силы контролируют 90% Артёмовска

Донецк, , 10:59 — REGNUM На данный момент российские войска контролируют около 90% Артёмовска, вопрос о взятии города должен быть решён в течение ближайшего времени. Об этом 19 апреля заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

«В любом случае Артёмовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени. На данный момент мы близки к тому, что около 90% территории самого города практически под контролем наших сил», — сказал он.

Советник уточнил, что сейчас российская артиллерия контролирует все дороги, ведущие в город.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 апреля стало известно, что российские военные взяли штурмом здание бывшей швейной фабрики имени «8 Марта» в Артёмовске. Предприятие было для украинских бойцов мощным укрепрайоном, куда они перебрасывали резервы для удержания позиций в центре города.