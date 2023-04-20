Москва, 20 апреля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в четверг, 20 апреля, прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Владимир Путин не был в Херсонской области.

President.gov.ua Алексей Данилов

«Так же, как вы, назвать его весьма странным», — ответил Песков на вопрос журналистки, как он мог бы назвать такое «странное» заявление.

18 апреля официальный представитель Кремля рассказал, что Владимир Путин посетил штабы российских войск в Херсонской области и Луганской Народной Республике. Песков подчеркнул, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу не сопровождали президента в ходе его поездки в зону специальной военной операции.

По словам Пескова, Владимир Путин заслушал доклады командующих российскими группировками войск «Днепр», «Центр» и «Запад» в зоне СВО Олега Макаревича, Андрея Мордвичева и Евгения Никифорова.