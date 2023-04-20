Вашингтон, 20 апреля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск считает, что дефолт в США — это вопрос времени. Он написал об этом 19 апреля на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Учитывая федеральные расходы, это вопрос времени, а не того, произойдёт ли у нас дефолт», — указал он в ответ на публикацию Белого дома о том, что план Республиканской партии может заключаться в дефолте по госдолгу Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Международный валютный фонд в своём докладе спрогнозировал продолжение роста государственного долга США, который в течение 2023 года достигнет 122,2% к уровню ВВП страны. Также, по прогнозу МВФ, объём госдолга США будет увеличиваться с каждым годом, до 136,2% к ВВП в 2028 году.

В феврале спикер палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Кевин Маккарти назвал размер госдолга США главной угрозой для страны. По его словам, нынешний уровень государственного долга выше, чем за всю историю Штатов, и это может помешать в вопросе развития страны.