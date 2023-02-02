Спикер палаты конгресса Маккарти: самой большой угрозой для США является госдолг

Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Превышающий 120% от ВВП государственный долг США является главной угрозой для Штатов. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса страны, член республиканской партии Кевин Маккарти после встречи с президентом США Джозефом Байденом.

Кевин Маккарти Office of the House Republican Leader

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Он считает, что сложившаяся ситуация может помешать развитию страны, так как госдолг сейчас выше, чем когда-либо за всю историю США. Тем не менее, конгрессмен отметил, что и доходы страны также очень велики.

«У нас большие доходы, просто существуют проблемы с расходами. Самая большая угроза для Америки — это наш долг», — сказал Маккарти.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Федеральная резервная система (ФРС) США на первом же заседании в 2023 году приняла решение повысить ключевую ставку до 4,50-4,75%. Очередное повышение было одобрено единогласно и аргументировано стремлением «достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе».