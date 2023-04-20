Москва, 20 апреля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы в четверг, 20 апреля, арестовал бывшего заместителя главы Министерства культуры Российской Федерации Ольгу Ярилову, занимавшую эту должность в период с 2018 по 2022 год, по делу о злоупотреблении полномочиями.

Павел Бедняков/РИА Новости Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яриловой Ольги Сергеевны до 16 июня», — сказали в суде.

Отмечается, что Яриловой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации («Злоупотребление должностным полномочиями»). При этом не уточняется, в чём именно заключалось преступление и какой ущерб неправомерное деяние причинило обществу.

Накануне появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов задержали Ольгу Ярилову по подозрению в совершении коррупционного преступления — хищения бюджетных средств по государственной программе «Пушкинская карта» на сумму более 200 миллионов рублей.