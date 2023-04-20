Саратов, 20 апреля, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Подвариант коронавируса «Арктур» может обходить сформированный организмом иммунитет, сообщила 20 апреля журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Говоря о свойствах нового подвида коронавируса, глава ведомства отметила, что у него гораздо более высокая контагиозность, чем у ранее известных штаммов, а также «ещё большая заразность». Из-за этого им легко заразиться даже при недолгом контакте.

«Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных учёных, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет», — заявила руководитель Роспотребнадзора.

Попова добавила, что у заболевшего наблюдаются симптомы ОРВИ. Заболевание проходит в основном нетяжело и зачастую не требует госпитализации.

Тестированием этот подвариант хорошо выявляется. По оценке Роспотребнадзора, в конце мая следует ожидать подъёма заболеваемости. Попова добавила, что в стране зарегистрировано и подтверждено четыре случая заражения «Арктуром».

Этот вирус — новая мутация «Омикрона», и больше всего случаев заражения наблюдается в Индии — в этой стране среди заразившихся COVID-19 у 90% тесты выявляют «Арктур», отметила глава ведомства.

18 апреля Попова сообщила о первых случаях заражения «Арктуром» в России. По её словам, появление случаев заражения новым подвариантом COVID-19 пока не требует введения противоэпидемических ограничений.