Москва, , 19:38 — REGNUM В России зафиксированы первые случаи заражения субвариантом коронавируса «Арктур», который ранее был выявлен в Индии. Об этом 18 апреля в ходе очередного селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора сообщила руководитель службы Анна Попова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«По предварительным данным, этот субвариант может обладать большей заразностью. В то же время «Арктур» не отличается высокой патогенностью ― заболевание, вызванное этим вариантом вируса, протекает в лёгкой форме», ― говорится в сообщении Роспотребнадзора в Telegram-канале.

Отмечается, что выявленный на территории страны новый подвариант коронавируса не требует введения каких-либо противоэпидемических ограничений.

Как добавили в ходе совещания, в целом заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой неделей снизилась на 14% и составила 49,5 тыс. случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Пензенской области был зафиксирован первый случай очень заразной версии коронавируса, официально известной как XBB.1.5 и прозванной именем легендарного морского чудовища «Кракен». Никаких ограничений из-за обнаружения в России подварианта штамма «Омикрон» коронавируса Роспотребнадзор не вводил.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что в будущем могут появиться новые более опасные штаммы коронавируса. На сегодняшний день, по его словам, полностью исключить такого варианта нельзя.

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