Донецк, 20 апреля, 2023, 09:09 — ИА Регнум. На данный момент в западных кварталах Артёмовска продолжаются бои, российские силы продолжают продвижение в городе. Об этом 20 апреля рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Там (в западных кварталах Артемовска — ред.) продолжаются ожесточённые бои, но ЧВК «Вагнер» продолжает движение вперёд», — приводит его слова РИА Новости.

Пушилин уточнил, что продвижение российских войск продолжается как в дневное, так в ночное время.

Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ отступили из посёлка Спорное, который является стратегически важным узлом украинской обороны между Артёмовском и Северском. Также на окраинах населённого пункта со зданий были сняты украинские флаги.

Ранее 19 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали Артёмовск с северной и южной окраин. Он подчеркнул, что штурмовыми отрядами за сутки были освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города.