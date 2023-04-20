Замглавы МИД РФ Панкин: ОПЕК сократил нефтедобычу из-за ограничения Западом цен на российское сырье

Москва, , 03:06 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) приняла решение о сокращении нефтедобычи в качестве ответа на введение западными странами ценового потолка на российские энергоносители, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вы можете рассматривать старый-новый шаг ОПЕК по сокращению добычи нефти как меру против ограничения цены на российскую нефть», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саудовская Аравия и Россия приняли решение снизить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан — на 78 тысяч баррелей в сутки. К ним также присоединились Объединённые Арабские Эмираты, Ирак, Кувейт и Оман.

16 апреля посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил, что страны ОПЕК решили сократить добычу нефти с целью стабилизации ситуации в мировой энергетике. По его словам, эта сфера пребывает в сложном состоянии по причине безответственных политизированных решений.