Артемовск, , 18:54 — REGNUM В Артёмовске (украинское название ― Бахмут) убит военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Станков, который участвовал в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Об этом в Telegram-канале 19 апреля сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Артёмовске ликвидирован неонацист Александр Станков ― участник поджога Дома профсоюзов в Одессе», ― написал военкор.

Уточняется, что Станков служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Он был ликвидирован российскими военными.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошла трагедия, унёсшая жизни более пятидесяти человек. В тот день, по официальным данным, только в Доме профсоюзов погибли более сорока человек ― мирных протестующих против государственного переворота на киевском майдане зимой 2013–2014 годов. Здание Дома профсоюзов украинские националисты забросали бутылками с зажигательной смесью.

Никто из виновных в массовой гибели людей так и не понёс наказания. Более того, украинские радикалы утверждают, что 2 мая 2014 года они якобы «защитили» таким образом город от «российской агрессии».

На днях в зоне проведения спецоперации был убит бывший народный депутат Украины Олег Барна. Как сообщил спикер Объединённого пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский, его ликвидировала российская армия на херсонском направлении, предположительно, 17 апреля.

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