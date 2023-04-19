Ново-Огарево, Московская область, 19 апреля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Личные поездки президента России Владимира Путина в штабы в Херсонской области и ЛНР состоялись для того, чтобы не отрывать от дел военных, сообщил 19 апреля глава государства на совещании с правительством.

Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин посетил штабы группировок «Днепр» и «Восток» в зоне СВО

«Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокаций тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует, чтобы они были на месте», — сказал Путин.

Утром 18 апреля президент лично посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а затем — штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Президент заявил, что ему важно знать обстановку, и обратился к военным за информацией о сложившейся ситуации.

В штабах Верховный главнокомандующий провёл совещания: военные доложили ему о ситуации на херсонском и запорожском направлении, а также на территории ЛНР.

Президент поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копии икон «Спас Нерукотворный». Путин прибыл в штабы на вертолёте.