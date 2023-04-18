Путин в штабе «Днепр» спросил мнение военных о ситуации на херсонском и запорожском направлениях

Херсон, , 08:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин, который прибыл на совещание в штаб российских войск «Днепр», попросил военных прокомментировать обстановку на херсонском и запорожском направлениях, а также обменяться имеющейся информацией, 18 апреля сообщили в пресс-службе главы государства.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — сказал он.

Российский лидер попросил присутствующих начать доклад о ситуации на херсонском направлении, а уже затем — доклад по запорожскому направлению. Путин также обратился с просьбой к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому высказать свое мнение после этих докладов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска готовы к контрнаступлению «киевской команды комедиантов». Он отметил, что на линии фронта заметны признаки обострения. При этом Сальдо подчеркнул, что у ВСУ нет никаких шансов.