Вашингтон, 19 апреля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. США читают нотации и применяют санкции, что приведёт их к одиночеству на внешнеполитическом треке, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

Автор статьи Уолтер Мид считает, что Вашингтону вместо морализаторства следует заводить друзей. В материале говорится, что американская политика холодной войны была высоконравственной, и теперь многие хотят, чтобы США потратили силы на «морализаторское позерство, а именно введение санкций».

«Бывший министр финансов Ларри Саммерс отметил, что от Китая мир получает аэропорт, а от США — нотации», — говорится в тексте материала.

В статье, в качестве примера, приводится, что Бразилия усиливает взаимодействие с Китаем. При этом Саудовская Аравия активизирует сотрудничество с Россией.

Мид также отмечает, что американцы такой прагматичный расчёт современной Америки сочли формой моральной трусости. Журналист добавил, что друзья Америке нужны уже сейчас, но никому не могут понравиться сварливые выговоры и упрёки.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн 12 апреля заявил, что Соединённые Штаты Америки могут просчитаться, если не будут учитывать реальную ситуацию в зоне боевых действий. Он отметил успехи российских военных в ходе спецоперации, свидетельствующие о рисках провала антироссийского плана США. Игнорирование этого фактора американской стороной может обернуться против Вашингтона.

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что Вашингтон теряет глобальное влияние, поскольку другие державы объединяются и завоёвывают расположение ранее нейтральных стран. Экс-министр отметил, что союз России, стран Ближнего Востока и Китая привёл к опасной ситуации для гегемонии США, поскольку на американской «стороне истории» становится всё более одиноко. По мнению Саммерса, сближение соперников США сулит Вашингтону политические и экономические проблемы.