Экс-министр финансов США Саммерс: Вашингтон потерял влияние в мире из-за союза России и Китая

Вашингтон, , 16:17 — REGNUM Вашингтон теряет глобальное влияние, поскольку другие державы объединяются и завоёвывают расположение ранее нейтральных стран. О «тревожных» признаках агентству Bloomberg рассказал бывший министр финансов Соединённых Штатов Америки Лоуренс Саммерс.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, союз России, стран Ближнего Востока и Китая привёл к опасной ситуации для гегемонии США, поскольку на американской «стороне истории» становится всё более одиноко.

«В мире растёт признание фрагментации, и — что, возможно, ещё более тревожно — я думаю, растёт ощущение того, что мы стали не лучшей частью мира, с которой другим не хочется ассоциировать себя», — заявил экс-министр в кулуарах весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

По мнению Саммерса, сближение соперников США сулит Вашингтону политические и экономические проблемы. В качестве примера американец привёл совместное решение членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которое усложнило борьбу с инфляцией для США, Европы и других стран.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что Соединённые Штаты больше не управляют ситуацией в Персидском заливе или на нефтяном рынке. Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась.

Депутат Европарламента Мик Уоллес также писал в социальной сети о том, что большая часть мира устала от вмешательства империи США.