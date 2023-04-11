Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: военные успехи РФ могут стать препятствием для планов США

Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Соединённые Штаты Америки могут просчитаться, если не будут учитывать реальную ситуацию в зоне боевых действий. Об этом заявил 11 апреля бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил успехи военных РФ в ходе спецоперации, свидетельствующие о рисках провала антироссийского плана США. Игнорирование этого фактора американской стороной может обернуться против Вашингтона, уверен экс-сотрудник ЦРУ. Он также допустил, что в этой ситуации логичным развитием событий могут стать скорые переговоры, на которые будут вынуждены согласиться Украина и её западные союзники.

«Если мы будем продолжать усиливать эскалацию (на Украине), то это не приведет к нашей победе, однако этими действиями мы можем спровоцировать ядерную войну», — подытожил американский военный аналитик.

Утечку документов Макговерн назвал доказательством лжи генерала Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина о возможностях ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Washington Post со ссылкой на полученные разведданные с грифом «совершенно секретно» отмечала бесперспективность выбранной Киевом стратегии возвращения восточных территорий с одновременным продвижением на южном направлении в попытке «перерезать сухопутный мост России в Крым». Эксперты предрекли ВСУ потери и нехватку боеприпасов. Al Jazeera подчеркнула, что границы Крыма и прилегающие районы превращены в цельный укрепленный барьер, а значит, наступление на этом направлении вряд ли будет возможно.

На данный момент Киев не обладает резервами, достаточными для начала контрнаступления в зоне соприкосновения, заявил 11 апреля советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.