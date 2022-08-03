Москва, , 17:34 — REGNUM В то время как Россия строго придерживаться норм гуманитарного права при обращении с украинскими военнослужащими, со стороны Украины наблюдается совершенно другая ситуация. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи нашим военнослужащим. Кроме того, украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих. Широко практикуется вымогательство с них денежных средств», — заявил Фомин.

По результатам опросов освобождённых из плена военнослужащих РФ, ДНР и ЛНР, 81% из них подвергались побоям и физическому насилию, насильно привлекалась к съёмкам пропагандистских видео — 55%, 46% не оказывалась медицинская помощь, 79% не предоставлялась возможность связи с родственниками.

«Обеспечивались недостаточным питанием 19% военнослужащих… В месте содержания задержанных лиц в Киеве питание представлялось один раз в день: кусок хлеба, 50 грамм каши, стакан воды. При этом военнослужащие находились в масках, закрывающих глаза», — констатировал он.