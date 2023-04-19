Москва, 19 апреля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Заявление южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о планах поставлять оружие на Украину и ответная реакция Москвы указывают на эскалацию ситуации, считает кандидат исторических наук, политолог, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Он также заметил, что в последнее время наблюдается тенденция на то, что заявления лидеров государств о планируемых поставках вооружений звучат тогда, когда такие поставки по факту давно состоялись.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Эти заявления мировых лидеров идут с временным лагом, когда передача вооружения уже свершилась. На это указывают наши (российские — прим. ред.) военные корреспонденты и другие источники», — поделился наблюдением в беседе с ИА REGNUM Александр Воронцов.

Историк напомнил, что долгое время президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отрицал планы и возможность поставок оружия на Украину. По мнению Воронцова, ответ России в виде предоставления военной техники КНДР был для Сеула главным сдерживающим фактором.

«До сих пор стороны пытались соблюдать красные линии. Нашей (российской — прим. ред.) красной линией была поставка летального вооружения на Украину. Но и России есть чем ответить. Наши верные союзники и вместе с тем противники Южной Кореи — КНДР — давно хотят получить российскую технику. Но все эти поставки вооружений являются шагами к эскалации конфликта», — заключил эксперт.

Воронцов также предположил, что заявление южнокорейского лидера можно рассматривать как жест в сторону США в контексте предстоящего визита Юн Сок Ёля в Вашингтон. Тем не менее эксперт считает неразумным недооценивать военно-промышленный потенциал Южной Кореи. Сеул давно стал заметным игроком на международном рынке продажи вооружений.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил вероятность поставки вооружения Украине. В ответ на это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил передачи новейшего российского оружия Пхеньяну.