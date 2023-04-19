Президент Южной Кореи впервые заявил о готовности оказать военную помощь ВСУ

Сеул, , 09:32 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые с начала вооружённого конфликта на Украине допустил возможность оказания помощи Вооружённым силам Украины. Об этом в среду, 19 апреля, южнокорейский президент заявил в интервью Reuters.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль © Lee Jae-Won/Global Look Press

«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может смириться, например крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», — приводит Reuters слова южнокорейского лидера.

Отмечается, что Сеул, будучи одним из крупнейших в мире производителей современных артиллерийских боеприпасов, впервые с начала специальной военной операции сделал заявление о готовности передать Украине летальную военную помощь.

«Мы примем наиболее подходящие меры, учитывая наши отношения со сторонами, участвующими в войне», — добавил Юн Сок Ёль.

12 апреля правительство Южной Кореи на безвозмездной основе передало Соединённым Штатам Америки около 500 тысяч снарядов для гаубиц и артиллерии. Как отмечало Reuters, в дальнейшем это позволит передать Вооружённым силам Украины необходимые боеприпасы в обход принципа Сеула не вмешиваться в конфликт.