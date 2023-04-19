Берлин, 19 апреля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Страны «коллективного Запада» не собираются прекращать политику антироссийских санкций, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом 19 апреля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего выступления в бундестаге.

Bündnis 90 Анналена Бербок

Дипломат отрицательно ответила на соответствующий вопрос одного из немецких депутатов

«Нет», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля власти Германии выступили за введение санкций Евросоюза против российской гражданской ядерной энергетики.

18 апреля Польша предложила новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба». Кроме того, Варшава предложила положить конец импорту российских алмазов и природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), а также ввести ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.