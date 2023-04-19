В МИД назвали число жертв обстрелов ВСУ в новых регионах России
МИД: свыше 4,6 тысячи мирных жителей погибли от обстрелов ВСУ с начала спецоперации
Москва, 19 апреля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. За время проведения специальной военной операции жертвами артиллерийских ударов со стороны Киева стали более 4,6 тысячи мирных жителей Донбасса. Об этом говорится в докладе Министерства иностранных дел России о ситуации с правами человека на Украине.
«Киевский режим и подконтрольные ему вооружённые формирования продолжают совершать преступления против мирного населения в Донбассе и освобождённых районах Херсонской, Запорожской областей», ― отмечено в документе.
Так, с февраля 2022 года на этих территориях в результате артиллерийских ударов со стороны ВСУ погибли свыше 4,6 тысячи мирных граждан, включая почти 200 детей.
Кроме того, ранения получили несколько тысяч человек, в том числе более 300 детей.
«Зарегистрировано около 100 случаев подрыва гражданских лиц, среди них девять детей, на запрещённых противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток», ― добавили во внешнеполитическом ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины ежедневно продолжают обстрелы населённых пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав РФ. Так, 14 апреля обстрелу со стороны Украины подверглось здание детсада в Горловке (ДНР). Здание получило повреждения, никто не пострадал.
За период с 24 февраля 2022 года в Горловке 106 человек погибли и ещё 364 получили ранения. Всего зафиксировано 9752 обстрела со стороны ВСУ.