Мэр Горловки Приходько: детский сад повреждён при обстреле со стороны ВСУ

Горловка, ДНР, , 09:43 — REGNUM Здание детского сада в Горловке (ДНР) повреждено в результате обстрела со стороны Украины. Об этом мэр города Иван Приходько сообщил 14 апреля в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что Горловку обстреляли ночью, один из снарядов разорвался на территории детского сада № 15 на улице Остапенко. Мэр опубликовал снимки с выбитыми взрывом стёклами.

На улице Остапенко повреждены четыре жилых дома и ещё один — на проспекте Победы. Также повреждены трансформаторная подстанция и теплотрасса. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Приходько опубликовал статистику обстрелов. За период с 24 февраля 2022 года в Горловке 106 человек погибли и ещё 364 получили ранения. Всего зафиксировано 9752 обстрелов со стороны ВСУ.