Москва, 19 апреля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Ситуация со свободой средств массовой информации и свободой слова в целом на Украине вызывает обеспокоенность, говорится в докладе Министерства иностранных дел России о ситуации с правами человека на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Крайне тревожной остается на Украине ситуация со свободой СМИ. <…> Власти осуществляют неприкрытое вмешательство в работу прессы… рестрикциям подвергается право на свободу мнения и его свободное выражение, ограничивается независимая работа журналистов, предпринимаются попытки ужесточения цензуры», — говорится в тексте доклада, опубликованного в среду, 19 апреля.

Отмечается, что неоднократно зафиксированы случаи блокировки «неугодных Киеву» информационных ресурсов, была замечена тенденция недостаточной редакционной независимости СМИ из-за политической предвзятости их владельцев.

По приказу президента Украины Владимира Зеленского на территории страны было заблокировано вещание новостных телеканалов «112-Украина», «NewsOne» и «ZIK» из-за несовпадения их позиций с политикой властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 19 апреля подчеркнул, что борьба с любыми проявлениями нацизма, в том числе и с теми формами, которые «пышным цветом» расцвели на Украине, является чрезвычайно важной задачей.