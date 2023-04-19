Москва, 19 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Борьба с любыми формами и проявлениями нацизма, в том числе и с теми, которые «пышным цветом» расцвели на Украине, является чрезвычайно важной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 19 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные нацисты

«Безусловно, это важное направление работы. Тема борьбы с неонацизмом, с любыми проявлениями нацизма в современной истории, которые мы видим в разных странах, и которые, конечно, расцвели пышным цветом на Украине», — сказал пресс-секретарь президента России.

Также Дмитрий Песков выразил надежду, что антифашистский форум, который пройдёт в Минске 21–22 апреля и на котором будет присутствовать депутат Государственной думы Геннадий Зюганов, станет значимым событием в контексте упомянутой борьбы.

В ходе беседы с журналистами Дмитрий Песков отметил, что отзыв украинского посла из Белоруссии после встречи Александра Лукашенко с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным может являться провокацией.