Москва, , 12:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил провокации в связи с отзывом украинского посла из Белоруссии. Об этом представитель Кремля заявил 19 апреля в ходе брифинга для журналистов.

Встреча президента Белоруссии Лукашенко и врио главы ДНР Пушилина © Николай Петров/БелТА/ТАСС

«Внимание обратили. Провокации исключать нельзя», — сказал Песков.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, решение об отзыве своего посла из Белоруссии для консультаций принял МИД Украины после встречи в Минске белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В МИД Украины пояснили, что считают переговоры Лукашенко и Пушилина, состоявшиеся 18 апреля, «вопиющим недружественным актом», ответом на который стало решение об отзыве посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций.