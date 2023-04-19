Москва, 19 апреля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и министра обороны Китая Ли Шанфу в Кремле стала характерным жестом Западу, пишет издание Business Insider 19 апреля.

Павел Бедняков/РИА Новости Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с министром обороны КНР Ли Шанфу

«Само решение принять Ли Шанфу стало демонстрацией «среднего пальца» Соединённым Штатам Америки, которые ещё в 2018 году наложили на китайского чиновника санкции за сделки с российским экспортёром оружия «Рособоронэкспорт», — говорится в тексте публикации.

Авторы материала подчеркнули, что встреча Путина и Ли Шанфу закрепила новое военное сотрудничество между двумя странами, что может быть с тревогой воспринято украинской стороной и их союзниками в текущем конфликте, особенно на фоне предупреждений США о том, что Китай может начать предоставлять России военную помощь.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу в воскресенье, 16 апреля. В ходе переговоров стороны оценили развитие двустороннего сотрудничества в экономической, социальной, культурной и образовательной сферах, а также по линии военных ведомств. Для китайского чиновника этот визит стал первой зарубежной поездкой после назначения на пост.