Москва, 19 апреля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Российские военные взяли штурмом здание бывшей швейной фабрики имени «8 Марта» в Артёмовске. Фабрика служила для украинских бойцов мощным укрепрайоном, куда они перебрасывали резервы для удержания позиций в центре города, передает 19 апреля корреспондент РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«У противника был очень хороший укреп. Здесь были подвалы, был заезд. Линию обороны можно было выстроить очень хорошо», — рассказал российский военный.

Боец также рассказал, что штурм проходил немного другими путями: российские военные зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по позиции ВСУ очень плотный огонь. После чего противник решил покинуть укрепление, взорвав здание фабрики. Военнослужащие ВСУ думали, что в здании есть российские военные, поэтому взорвали несущие колонны фабрики.

«Часть строения была частично уничтожена, но не обвалилась», — рассказал боец, уточнив, что российские военные не пострадали.

Сейчас штурмовики приближаются к западным окраинам города Артёмовска, где противник сосредоточил силы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе брифинга 18 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что три квартала в городе Артёмовске освободили в ходе спецоперации российские штурмовые отряды. Поддержку российским штурмовым отрядам в освобождении Артёмовска от ВСУ оказывают Воздушно-десантные войска и подразделения южной группировки ВС РФ. Пресекаются попытки украинских боевиков контратаковать с флангов.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 18 апреля заявил, что Артёмовск стал эпицентром боевых действий вооружённого конфликта на Украине.