Астана, 19 апреля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Форвард хоккейного клуба из Астаны «Барыс» Дмитрий Гурков отказался от гражданства России, чтобы иметь возможность выступать за сборную Казахстана. Об этом 18 апреля сообщил портал Sportbox.

barys_official/Global Look Press Дмитрий Гурков

Отмечается, что 26-летний игрок имел два гражданства: России и Казахстана, что выяснилось после обращения болельщиков национальной сборной республики в МВД страны и что запрещено местным законодательством.

Также указывается, что кроме Гуркова двойное гражданство оказалось ещё у трёх хоккеистов сборной Казахстана, которых вынудили либо отказаться от гражданства России и принять участие в чемпионате мира, либо отказаться от казахстанского паспорта и не играть за сборную республики.

Гурков — воспитанник московского «Динамо». В составе «Барыса» играет с 2015 года, в составе сборной Казахстана выступал в 2018, 2021 и 2022 годах. В этом году чемпионат мира по хоккею состоится с 12 по 28 мая в Риге и Тампере.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Международная федерации хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от соревнований на сезон 2023/24, решение о котором было принято после начала российской спецоперации на Украине. В IIHF заявили, что возвращение российской и белорусской сборных «пока не является безопасным»

Позднее 22 марта Федерации хоккея России (ФХР) заявила, что решение об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях ещё на один сезон не несёт конструктива и пользы мировому хоккею.