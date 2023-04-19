Мелитополь, 19 апреля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. В ночь на 19 апреля российские войска отразили две атаки ВСУ в районе города Орехова Запорожской области. Об этом 19 апреля рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сначала на запорожском направлении, между Каменским и Ореховым, группа боевиков ВСУ без поддержки техники попыталась прощупать нашу оборону в зоне ответственности 291-го полка. Её встретили огнём, остатки нацистов откатились на исходный рубеж», — сказал он.

Рогов уточнил, что второй раз вражеские силы начали попытку наступления восточнее и пошли в атаку в составе бронегруппы после артподготовки.

«Тут её встретили не просто 291-й полк, но и спецназ, и разведка, подтянулись танки. Сейчас их потери только подсчитывают — тёмное время суток было», — пояснил председатель движения, уточнив, что в попытках наступления участвовали подразделения ВСУ, которые сформировали на Западной Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов опроверг информацию о якобы подготовке к эвакуации детей из Запорожской области в связи с возможным контрнаступлением ВСУ, которая появилась соцсетях. Он подчеркнул, что если верить украинским информационным ресурсам, то власти региона эвакуировали в десятки раз больше людей, чем их там проживает.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Как неоднократно заявляли российские высокопоставленные представители власти, она будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.