Вашингтон, 19 апреля, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Совместную налоговую декларацию за 2022 год опубликовали президент США Джозеф Байден и первая леди Джилл Байден. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Белого дома.

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Годовой доход семьи президента США, согласно налоговой декларации, составил 579,5 тысячи долларов, из них 169,8 тысячи долларов было уплачено в качестве федеральных налогов. Ставка подоходного налога составила 23,8%.

Кроме того, американский лидер и его супруга отчитались о пожертвованиях в сумме 20,1 тысячи долларов, которые были сделаны в 20 различных благотворительных организаций. Самое крупное пожертвование в размере пять тысяч долларов было сделано в Фонд имени Бо Байдена, который занимается защитой детей от жестокого обращения.

Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф, согласно декларациям, за 2022 год заработали 456 тысяч долларов и уплатили налоги в размере 93,5 тысячи долларов, причем ставка составила 20,5%. Харрис и ее супруг пожертвовали около 23 тысяч долларов на благотворительность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-служба Белого дома опубликовала декларацию о доходах президента США Джозефа Байдена и его супруги, а также вице-президента США Камалы Харрис и её мужа за 2021 год.