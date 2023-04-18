Киев, 18 апреля, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Американскую систему противовоздушной обороны Patriot вместе с ракетами доставили на Украину, следует из обновлённых данных правительства Германии.

Matti Blume Система Patriot

В документе помимо Patriot с ракетами сообщается о поставке ещё двух машин пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.

30 марта пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер отмечал, что завершилась подготовка 65 военных Украины по применению системы противовоздушной обороны Patriot. Всего американское министерство обороны за год спецоперации обучило более 4 тыс. украинских военных.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 9 апреля заявил, что в ближайшее время Украина получит западные системы ПВО NASAMS, Iris-T и Patriot. При этом, как отмечали WSJ, поставок в таком объёме для обеспечения безопасности критически важных объектов Киеву не хватит. По данным газеты, к началу мая Украина останется без ракет для комплексов «Бук» и С-300.