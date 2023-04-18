Лондон, 18 апреля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин послал сигнал Западу из-за событий на Украине. Таким предупреждением стал пролёт двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Беринговым и Охотским морями. Об этом 18 апреля сообщила британская газета Daily Mail.

mil.ru Ту-95МС

Издание назвало это «новой устрашающей демонстрацией силы Западу».

«Сегодня Владимир Путин отправил два атомных бомбардировщика Ту-95МС к Берингову и Охотскому морю, чтобы продемонстрировать Западу ужасающую силу», ― говорится в статье.

Также отмечено, что внезапные учения, заявленные как проверка боевой готовности, проходят на фоне напряжённости в отношениях с Западом из-за конфликта на Украине.

Издание также напомнило о неоднократных заявлениях Минобороны России о том, что все полёты самолётов дальней авиации проходят в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без нарушений границ других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота совершили воздушное патрулирование над нейтральными водами двух морей ― Берингова и Охотского.

Внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота началась 14 апреля по решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. В манёврах участвуют в том числе экипажи 89 самолётов и вертолётов.