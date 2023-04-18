Два ракетоносца Ту-95МС совершили патрулирование в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота

Москва, , 09:56 — REGNUM Воздушное патрулирование над нейтральными водами двух морей совершили экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота. Опубликованы кадры полёта.

Ракетоносец Ту-95МСМ Иван Шилов © ИА REGNUM

В Минобороны РФ сообщили, что два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингово и Охотского морей.

Экипажи самолётов в ходе проверки проведут воздушное патрулирование и других районов. Планируется дозаправка от самолёта-заправщика Ил-78 в воздухе.

Внезапная проверки боевой готовности Тихоокеанского флота началась 14 апреля. В манёврах участвуют, в том числе экипажи 89 самолётов и вертолётов. Сегодня, 18 апреля, начался завершающий этап учений.

О ходе проведения внезапной проверки президенту РФ Владимиру Путину 17 апреля доложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Глава государства положительно оценил ход учений и уровень, который показали экипажи кораблей, самолётов и вертолётов.