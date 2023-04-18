Киев, 18 апреля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. По состоянию на апрель 2023 года без вести пропавшими числятся около семи тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Чуть более семи тысяч. Мы рассчитываем, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, всё же находятся в плену. По нашей статистике, около 60-65% живы и находятся в плену», — сказал Котенко в эфире украинского телеканала «Рада».

Также, по его словам, власти Украины работают над созданием специального электронного реестра. Примерно через месяц у солдат ВСУ начнут обязательный отбор биоматериалов, что позволит в случае их смерти ускорить идентификацию.

Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что Вооружённые силы Украины в ходе боевых действий потеряли меньше людей, чем погибло в Турции во время землетрясений в начале февраля. Позднее министру пришлось извиняться за эти слова, так как многие читатели нашли его высказывания оскорбительными.

Однако даже эти цифры выглядят недостоверными и приуменьшенными на фоне других оценок, в том числе западных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, только в феврале 2023 года украинская армия потеряла более 11 тысяч военнослужащих. Это на четыре тысячи больше, чем в январе.

По данным газеты Politico со ссылкой на оценку официальных лиц США, за год конфликта на Украине погибли более 100 тысяч военнослужащих ВСУ. Среди них опытные солдаты, многие из этих потерь происходят в Артёмовске.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в начале апреля оценил количество погибших в рядах ВСУ в 315 тысяч человек.