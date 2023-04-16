Министр обороны Украины Резников: потери ВСУ меньше числа жертв землетрясений в Турции

Киев, , 17:40 — REGNUM Во время землетрясений в Турции погибло больше людей, чем с украинской стороны в ходе военных действий. Об этом заявил 16 апреля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon.

Алексей Резников © EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС

Он отказался назвать точное количество погибших военнослужащих украинской армии.

«Могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», — сказал Резников.

По его словам, украинской армии теперь не хватает только бойцов, так как количество видов переданных Западом вооружений уже почти соответствует запросу Киева. Резников вспомнил, что список пожеланий всего необходимого для Вооружённых сил Украины казался слишком длинным, когда он возглавил ведомство.

«А теперь осталось получить только одно — бойцов. Остальное уже сделано», — сказал Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате смертоносного землетрясения в Турции превысило 50 тысяч человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля. Толчки ощущались в том числе в Сирии, где погибли более 5,8 тыс. граждан.

Украинские войска несут чудовищные потери в Артёмовске и бросают тела убитых, рассказал 14 апреля советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценил потери ВСУ от рук военнослужащих группы в 38 тыс. украинских солдат, в том числе 32 тысячи украинских военных были убиты в Соледаре, Артёмовске и окрестностях. Общие потери ВСУ в боевых действиях убитыми и ранеными составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек, ранее сообщало Reuters со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США.