Глава Минобороны Шойгу сообщил, что потери ВСУ в феврале превысили 11 тыс. человек

Москва, , 12:57 — REGNUM Украинская армия потеряла в течение февраля более 11 тыс. военнослужащих. Это на 4 тыс. больше, чем в январе 2023 года. Такие данные привел 7 марта министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, число погибших украинских военных растет, несмотря на поставки Киеву западного оружия. Отмечая существенный рост потерь украинской армии, министр обороны высказал мнение, что власти Киева не считаются с ними, чтобы угодить своим западным кураторам.

«В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам», — заявил Шойгу.

Напомним, 7 февраля в ходе селекторного совещания Сергей Шойгу сообщил, что за первый месяц 2023 года ВСУ потеряли более 6,5 тыс. бойцов. Велики также потери в военной технике — 26 самолетов, 341 танк и 208 беспилотников.

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