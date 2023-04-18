Стокгольм, 18 апреля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Решение о прекращении поставок продукции в Россию принял шведский производитель водки Absolut после критики в его адрес из-за сообщений о возобновлении поставок. Об этом говорится в заявлении гендиректора компании Стефани Дюрру, которое приводит пресс-служба производителя.

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«Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнёрах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому компания «Абсолют» приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания не может гарантировать, что её продукция не попадёт на параллельный рынок, который сильно вырос за последнее время.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля шведский производитель водки Absolut сообщил о возобновлении поставок своей продукции в Россию.

После начала российской спецоперации на Украине несколько крупных мировых производителей алкоголя приостановили продажи своей продукции в России или объявили об уходе с рынка. В числе таковых были Pernod Ricard (владелец бренда Absolut), Diageo, Bacardi и другие.