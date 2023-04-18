Москва, 18 апреля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Если Черноморскую зерновую инициативу (зерновую сделку) не продлят через месяц, для ЕС это будет означать катастрофу, заявили 18 апреля в представительстве Европейского союза в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена, поскольку и Украина, и Россия являются системными игроками в глобальном масштабе», — цитирует европейское представительство РБК.

Комментируя выдвигаемые Москвой условия, на которых может быть продлена договорённость, в европейском представительстве назвали их «сложными» и «часто не связанными с целями соглашения».

Зерновая сделка, заключённая 22 июля прошлого года, позволила вывозить с Украины зерно и удобрения, несмотря на идущие боевые действия в зоне спецоперации. Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа.

Договорённость действовала 120 дней, и затем её дважды продлевали на 60 дней — 17 ноября 2022 г. и 18 марта 2023 г. В рамках зерновой сделки Россия (подпись поставил глава Минобороны Сергей Шойгу), ООН и Турция подписали одно соглашение, другое — Турция, ООН и Украина.

Действие сделки завершится 18 мая. 19 марта российский постпред при ООН Василий Небензя направил в секретариат организации условия, на которых договорённость может быть продлена снова.

К 18 мая Москва, в частности, потребовала решения проблемы с подключением Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники в Россию, а также снятия ограничений на страхование и доступ в порты грузовых кораблей России.

Страны G7 18 апреля призвали Москву продлить зерновую сделку сразу на неограниченный срок и «прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия».