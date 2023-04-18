Москва, , 14:01 — REGNUM Государственная дума 18 апреля одобрила поправку ко второму чтению проекта базового закона «О гражданстве РФ», согласно которой возможно лишение приобретённого гражданства России в случае угрозы национальной безопасности.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Изменения вносятся в статью 22 («Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации») законопроекта, как отмечается в таблице поправок на принятие, «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации».

В проекте закона, принятом в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, установление факта представления лицом поддельных документов или по добровольному желанию гражданина.

Также на пленарном заседании 18 апреля Госдума поддержала ко второму чтению поправку к проекту закона «О гражданстве РФ», согласно которой предлагается исключить требование о согласии второго родителя ― иностранного гражданина при приёме в гражданство РФ ребёнка, рождённого в смешанном браке.

Ещё одна принятая поправка касается прекращения приобретённого гражданства РФ за нарушение территориальной целостности, дезертирство и призывы к развязыванию войны. Изменения внесены в статью 24 законопроекта («Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие совершения преступления»).

Законопроект «О гражданстве РФ» в Госдуму в конце декабря 2021 года внёс президент России Владимир Путин. В первом чтении он был принят в апреле 2022 года. Предполагается сократить число требований для принятия в российское гражданство для 20 категорий граждан, но вместе с тем расширить перечень правонарушений, совершение которых влечёт за собой отзыв гражданства.

В марте 2023 года в Совете по правам человека при президенте России выступили с инициативой упростить процедуру лишения гражданства России, которое было получено незаконно, в случаях, когда это было доказано судом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля комитет Государственной думы ко второму чтению проекта базового закона «О гражданстве» поддержал поправку о прекращении приобретённого гражданства Российской Федерации за дезертирство, нарушение территориальной целостности РФ, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России.

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