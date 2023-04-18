Москва, 18 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Госдума приняла во вторник сразу во втором и третьем чтениях проект базового закона «О гражданстве РФ». Документ направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ранее 18 апреля парламентарии приняли ряд поправок к закону. В частности, были одобрены положения о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны.

Всего к закону поступило 62 поправки как от депутатов, так и от сенаторов. При рассмотрении во втором чтении палата отклонила 31 поправку и одобрила столько же.

В инициативе, которая была принята в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства.

Положения документа ориентированы на предоставление гражданства лицам, которые живут в стране, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества.

Так, по упрощённой схеме получить гражданство смогут ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР, ветераны боевых действий, о чьём приеме в гражданство РФ ходатайствует федеральный государственный орган либо региональный орган исполнительной власти, выдавший ему удостоверение ветерана, участники госпрограммы по переселению соотечественников, члены их семей, а также иностранные военные, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России.

Также эта норма будет распространяться на иностранцев или лиц без гражданства, которые проживают в России не менее одного года и признаны беженцами или получили политическое убежище.

Прекращено гражданство теперь может быть за преступления террористической направленности, создание угрозы национальной безопасности РФ, а также в случае личного волеизъявления гражданина.

Наряду с преступлениями террористической направленности в перечне упоминаются: нарушение территориальной целостности РФ, диверсия, содействие диверсионной деятельности, дезертирство, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, уничтожение либо повреждение воинских захоронений, призывы к введению ограничительных мер в отношении РФ.

Кроме того, как писало ИА REGNUM, также во вторник ГД приняла поправки, ужесточающие наказание за госизмену. Изменения вносятся в статью 275 Уголовного кодекса. Поправки предполагают пожизненное лишение свободы за шпионаж, передачу гостайны, переход на сторону противника и деятельность, направленную против РФ.

Сейчас, согласно законодательству, максимальное наказание за госизмену составляет до 20 лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.