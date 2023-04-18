Госдума приняла базовый закон «О гражданстве Российской Федерации»
Москва, 18 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Госдума приняла во вторник сразу во втором и третьем чтениях проект базового закона «О гражданстве РФ». Документ направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.
Ранее 18 апреля парламентарии приняли ряд поправок к закону. В частности, были одобрены положения о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны.
Всего к закону поступило 62 поправки как от депутатов, так и от сенаторов. При рассмотрении во втором чтении палата отклонила 31 поправку и одобрила столько же.
В инициативе, которая была принята в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства.
Положения документа ориентированы на предоставление гражданства лицам, которые живут в стране, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества.
Так, по упрощённой схеме получить гражданство смогут ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР, ветераны боевых действий, о чьём приеме в гражданство РФ ходатайствует федеральный государственный орган либо региональный орган исполнительной власти, выдавший ему удостоверение ветерана, участники госпрограммы по переселению соотечественников, члены их семей, а также иностранные военные, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России.
Также эта норма будет распространяться на иностранцев или лиц без гражданства, которые проживают в России не менее одного года и признаны беженцами или получили политическое убежище.
Прекращено гражданство теперь может быть за преступления террористической направленности, создание угрозы национальной безопасности РФ, а также в случае личного волеизъявления гражданина.
Наряду с преступлениями террористической направленности в перечне упоминаются: нарушение территориальной целостности РФ, диверсия, содействие диверсионной деятельности, дезертирство, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, уничтожение либо повреждение воинских захоронений, призывы к введению ограничительных мер в отношении РФ.
Кроме того, как писало ИА REGNUM, также во вторник ГД приняла поправки, ужесточающие наказание за госизмену. Изменения вносятся в статью 275 Уголовного кодекса. Поправки предполагают пожизненное лишение свободы за шпионаж, передачу гостайны, переход на сторону противника и деятельность, направленную против РФ.
Сейчас, согласно законодательству, максимальное наказание за госизмену составляет до 20 лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.