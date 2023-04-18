Вашингтон, 18 апреля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП неверно и говорит о некомпетентности политиков и экспертов на Западе, сообщил в статье для The National Interest обозреватель Карлос Роа.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Автор задался вопросом: смогла бы российская экономика выдержать сильнейшее давление санкций, если она и впрямь была «столь мелкой и никчемной».

«Едва ли отыщется мем, более укоренившийся, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской», — считает Роа.

По его словам, Россия и Италия действительно находятся почти на одном уровне по номинальному объёму ВВП. При этом по паритету покупательской способности экономика России ближе к Германии, чем к Италии.

Обозреватель подчеркнул, что разница между экономиками России и Италии самая принципиальная и одно то, что так много людей повторяют это сравнение, как попугаи, одновременно озадачивает и настораживает.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года британский журнал The Economist отметил, что на фоне впадения экономики Европы в рецессию экономика России, несмотря на негативные прогнозы, восстанавливается. Эксперты отметили, что в то время как Европа балансировала на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшалась.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила 18 апреля, что Россия имеет «подушку безопасности» в неподверженных санкциям активах. По её словам, резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления. Так, продолжается работа по возврату замороженных резервов ЦБ в долларах и евро.