Лондон, , 18:21 — REGNUM За два года в Великобритании из-за процедуры общественного урегулирования избежали уголовного наказания около 870 людей, совершивших сексуальные преступления. Об этом пишет газета The Mirror.

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Действующая в Великобритании процедура общественного урегулирования позволяет расследовать правонарушения без применения уголовных санкций. Предполагается, что эта процедура должна использоваться только в случае мелких преступлений, таких как магазинные кражи.

Однако в некоторых округах общественное урегулирование стало использоваться и в случае сексуальных преступлений. Всего за два года таким образом были рассмотрены 870 дел, включая пять случаев насилия в отношении детей. Издание отмечает, что преступники даже не получили судимости.

«Абсолютный позор, что при этом правительстве ужасные преступления остаются безнаказанными», — прокомментировала экс-министр труда и пенсий Великобритании Иветт Купер.