Москва, 18 апреля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в России в 2023 отменено. Об этом 18 апреля сообщили организаторы мероприятия.

admtyumen.ru «Бессмертный полк»

«Как такового формата привычного [шествия] не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова. Её слова приводит «Интерфакс».

Она добавила, что в 2023 году формат акции будет шире, чем «одна улица».

«Мы решили в этом году выйти за границы одной улицы, площади или набережной — и разработали целый ряд форматов чествования героев, которые каждый из вас может реализовать. Они позволят весь День Победы провести с героями ваших семей», — рассказал сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.

Одним из этих форматов станет Бессмертный полк для автомобилистов. Также изображения победителей можно будет разместить на одежде. Еще один формат — публикации в соцсетях с хэштегами.

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Впервые шествие прошло в 2012 году в Томске, там же народное движение получило название «Бессмертный полк».

Из-за пандемии коронавируса в 2020–2021 годах акция проходила в онлайн-формате. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия») рассказала, что в 2023 году в шествии можно будет принять участие «как онлайн, так и офлайн». По её словам, в этом случае в акции «Бессмертный полк» сможет участвовать гораздо больше людей.