Вашингтон, 18 апреля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Украина не сможет пережить вооруженный конфликт с Россией из-за президента Владимира Зеленского и США. Такое мнение 18 апреля высказал экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Украина не переживет этот конфликт. <…> Это практически судьба Украины», — сказал бывший разведчик США.

Он отметил, что российская сторона готова к проведению мирных переговоров, однако таковые, по его мнению, не состоятся из-за того, что Зеленский не намерен идти на компромисс, а президент США Джо Байден хочет руками Киева победить Россию.

Также Риттер указал, что считает, что Россия побеждает в конфликте, который он считает уже фактически завершённым.

«Бои всё ещё идут, но украинская армия потерпела крах в Артёмовске», — заключил экс-офицер разведки.

Как сообщало, 17 апреля Скотт Риттер заявил, что Запад хочет втянуть Россию в конфликт с Грузией, так как Украина проигрывает. По его мнению, такой вариант развития ситуации никоим образом не сможет изменить сложившееся положение дел, так как у Тбилиси нет никаких шансов победить.

Ранее 18 апреля депутат от украинской проевропейской правоцентристской партии «Голос» Инна Совсун заявила, что Украине после завершения специальной военной операции Вооружённых сил России грозит очередной переворот. По её словам, такого мнения также придерживается неназванный бывший украинский министр, который уверен, что одной из причин грядущего переворота может стать Зеленский.